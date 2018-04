Due persone sono rimaste uccise in una sparatoria avvenuta alle 18.15 in via Treviglio a Caravaggio, in provincia di Bergamo. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri ad aprire il fuoco all'interno di una sala slot, la "Gold Cherry", situata lungo la Strada provinciale 11, è stato un uomo.

Le vittime sono Carlo Novembrini, 50 anni, e Maria Rosa Fortini, 40 anni, conviventi e residenti a Sergnano, in provincia di Cremona. Il killer è fuggito in auto e ha fatto perdere le sue tracce. Gli inquirenti stanno valutando tutte le piste. L'ipotesi di una rapina, emersa in un primo momento, è stata esclusa, mentre la motivazione del gesto potrebbe essere legata a questioni sentimentali. Le forze dell'ordine hanno istituito posti di blocco in tutta la zona. Le forze dell'ordine hanno recuperato i filmati delle telecamere del locale per identificare l'omicida, che è scappato su una Clio.