Brescia, entra in capannone e uccide un imprenditore. Poi fugge e fa un'altra vittima. Caccia all'uomo

Un uomo di 62 anni, Cosimo Balsamo, alla guida di una Bmw X5 nera, è entrato stamattina intorno alle 11 in un'azienda in via Luigi Galvani a Flero, in provincia di Brescia, la Sga, e ha sparato sui lavoratori, uccidendo un uomo e ferendone un altro di 75 anni, portato in ospedale con l’elisoccorso. È l'imprenditore Elio Pellizzari, 78 anni, la vittima dell’omicidio di Flero. Il 62enne, che prima di fare fuoco avrebbe urlato "mi hai rovinato", è un pregiudicato ed è ricercato nelle zone di Monza e Brianza, Milano e Bergamo. Durante la fuga, è stato ucciso un altro imprenditore James Nolli. Dopo ore di angoscia - si pensava che fosse diretto al tribunale di Brescia - Balsamo si è ucciso a Azzano Mella, a una cinquantina di chilometri dal luogo del secondo omicidio e a 5 chilometri da Flero. L'uomo si e' sparato all'interno dell'auto con cui era fuggito, nel parcheggio di un supermercato.

La pista della vendetta

È Cosimo Balsamo l'autore del duplico omicidio di due imprenditori nel Bresciano. Ne sono certi gli inquirenti. Le vittime, non sono state scelte a caso, ma si tratta di due persone che in passato si sono 'scontrare' con il ricercato, condannato per associazione a delinquere finalizzata al furto e riciclaggio.

La banda dei tir

Balsamo faceva parte della banda dei tir che all'inizio del 2000 derubava nel Nord Italia le aziende di trasporto di metalli. Per quell'accusa, il 67enne originario di Brindisi ha scontato la sua pena e si è visto sottrarre il suo patrimonio. Una scelta che oggi Balsamo ha deciso di far pagare: "Mi hai rovinato", ha urlato prima di sparare contro Elio Pelizzari, colpito nel capannone dell'azienda Sga di Flero. Ferito Giampiero Alberti, il 75enne titolare. Balsamo si è poi diretto a Vobarno, in Valle Sabbia, dove ha ucciso un secondo imprenditore.