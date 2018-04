E dopo tanti puntini eccolo qui: #CicciobelloMorbillino. Da oggi potrai curare le sue piccole bue rosse divertendoti a cancellarle. Nella valigettina troverai tutto ciò che ti serve. Sei pronto?". Con questo tweet l'azienda Giochi Preziosi sponsorizza il suo nuovo bambolotto con le bolle. Un'uscita che ha attirato le critiche sul social di Roberto Burioni, ordinario di Microbiologia e Virologia e direttore della Scuola di Specializzazione presso l'Università Vita-Salute di Milano, tra i più attivi nel dibattito sui vaccini a rimarcare l'importanza delle profilassi.

Cicciobello che cos'ha? È tutto coperto di pois!

Aiuta #Cicciobello a guarire dal morbillo con i suoi colorati cerottini, la cremina e la magica salvietta.

Scopri di più su Cicciobello Morbillino su https://t.co/ioukL9JnxF pic.twitter.com/q0cFurfIw7 1 aprile 2018

"Attendiamo il Cicciobello Linfomino e pure quello Meningitino", twitta Burioni. "Mi chiedo chi siano questi geni che banalizzano malattie gravi senza rispetto per i malati e per i loro familiari. E pensare che me la prendo con gli antivaccinisti".

Attendiamo il Cicciobello Linfomino e pure quello Meningitino. Mi chiedo chi siano questi genî che banalizzano malattie gravi senza rispetto per i malati e per i loro familiari. E pensare che me la prendo con gli antivaccinisti. @giochipreziosi https://t.co/YTrOgvMgxU — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) 3 aprile 2018

Fra gli utenti di Twitter monta quindi la polemica, fra chi sostiene che si tratti di un innocuo giocattolo e chi si dice convinto che con la salute non si debba scherzare.