Rigopiano, selfie e pezzi di hotel portati via come souvenir. L'ira dei familiari: pronti a denuncia

Selfie sulle macerie e pezzi di hotel portati via come souvenir. Turismo macabro a Rigopiano mentre i familiari piangono i loro cari: i due volti di Rigopiano a Pasquetta, nel luogo dove la slavina ha cancellato l'albergo dei vip e tante vite umane. A denunciare l'accaduto Gianluca Tanda, presidente del Comitato vittime di Rigopiano: "Mentre eravamo raccolti in preghiera i turismi facevano selfie sulle macerie, altri accendevano il barbeque, e altri ancora raccoglievano pezzi dell'hotel come fossero souvenir - ha detto il presidente dell'Associazione vittime Rigopiano - Abbiamo chiamato i carabinieri che hanno identificato alcune persone. Ora stiamo valutando se sporgere denuncia. Quello che temevamo è successo: sono stati violati i sigilli. Vergogna. Devono dare pene severe perché non succeda più".