Piemonte, frana travolge auto in Val Vigezzo: 2 morti

Un'auto a bordo della quale viaggiavano due turisti svizzeri è stata travolta da una frana lungo la strada statale 337, nella Val Vigezzo, in Piemonte, all'altezza del Comune di Re. Le due persone sono morte. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco, 118 e soccorso alpino. La strada è stata interrotta. Un grosso sasso è precipitato anche sulla sottostante ferrovia Vigezzina (che collega Domodossola a Locarno) che in quel momento non era attraversata da convogli.