Parte di una palazzina a Rescaldina, nell'hinterland milanese, è crollata poco dopo le otto del mattino in seguito a un'esplosione. Tutte le persone coinvolte sono salve, soccorse dai vigili del fuoco. Ad essere estratti vivi dalle macerie sono state nove persone, di cui quattro bambini, trasportati due in codice verde, in ospedali della zona, e altri due che presentavano ustioni al volto all'ospedale Niguarda di Milano.

Nella palazzina di due piani a Rescaldina, in via Baracca, nell'hinterland a nord ovest di Milano vivevano ventisette persone. La prima ipotesi sulle cause è di un cedimento a seguito di un'esplosione, hanno comunicato i Vigili del fuoco, arrivati per primi sul posto. Il crollo, secondo quanto precisato dai carabinieri, ha interessato 3 appartamenti di uno stabile composto da 12 appartamenti.

"Sono tutti vivi per fortuna. Ora la priorità è quella di sistemare le persone", ha commentato il sindaco di Rescaldina, Michele Cattaneo, giunto sul posto. "Le persone coinvolte - ha detto a Sky Tg 24 - sono 27 tra cui 4 bimbi. Nove di queste persone sono state ricoverate. Nessuna certezza ancora sulla causa, ma si ipotizza una giga di gas".