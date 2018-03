Perugia, bimbo con 2 mamme. Tribunale ordina trascrizione dell'atto di nascita

"Giustizia è fatta, il tribunale di Perugia ordina al Comune la trascrizione integrale dell’atto di nascita di un bambino, figlio di due donne, nato in Spagna, a cui il Comune di Perugia aveva rifiutato il documento". Commenta così la sentenza, il presidente di Omphalos, Stefano Bucaioni. "Il sindaco Andrea Romizi - dice ancora Bucaioni - aveva scelto di ignorare tutto questo e imbarcare il Comune di Perugia e la città tutta in un’assurda crociata discriminatoria che non poteva che avere questo epilogo. Il piccolo ha due mamme e saranno entrambe riconosciute".