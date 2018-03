Esplode un serbatoio al porto di Livorno, operai feriti

Un’esplosione si è verificata poco prima delle 14 in un serbatoio nel porto industriale di Livorno provocando due morti. Un altro operaio sarebbe rimasto ferito in gravi condizioni ma le persone coinvolti nell'incidente avvenuto all'interno del deposito Costiero Neri, all'accosto 29 del porto, potrebbero essere di più.

Secondo una prima ricostruzione gli operai stavano effettuando lavori di manutenzione e il serbatoio era stato svuotato. I vigili del fuoco stanno lavorando per mettere in sicurezza la zona anche se non sì è sviluppato alcun incendio. Il serbatoio dopo l'esplosione si è inclinato. L'area, secondo quanto si apprende, è stata evacuata.