Roma, addio a Fabrizio Frizzi. Il saluto di vip e amici alla camera ardente in Rai

Camera ardente di Fabrizio Frizzi nella sede della Rai, in viale Mazzini. Lo storico conduttore è morto nella notte tra domenica e lunedì per un'emorragia celebrale, aveva 60 anni. Amici, parenti, conoscenti e semplici cittadini stanno rendendo omaggio allo showman i cui funerali si terranno domani alle 12 in piazza del Popolo nella Chiesa degli artisti. Tra la folla in fila per dare l'ultimo saluto a Frizzi anche Fiorello, Montezemolo e Insinna.