Ruby Ter, Silvio Berlusconi rinviato a giudizio

Il gip milanese Maria Vicedomini ha rinviato a giudizio Silvio Berlusconi e quattro olgettine, accusati a vario titolo di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza in relazione ai processi del "Rubygate". Il processo prenderà il via il 9 maggio davanti alla quarta sezione penale. Il gip Vicedomini, nel decidere il rinvio a giudizio per Berlusconi, Giovanna Rigato, Miriam Loddo e Aris Espinosa, ha anche respinto tutte le eccezioni sollevate dalle difese. Al centro di questo nuovo processo a carico del Cavaliere ci sono versamenti per 400mila euro effettuati a favore delle ragazze fino a ottobre 2016. La Procura, con ogni probabilità, chiederà la riunione di questo filone con quello principale, che riprenderà il 7 maggio.