Morte Fabrizio Frizzi, con Carlotta Mantovan da Miss Italia all'amore

Si erano conosciuti sotto i riflettori di Miss Italia. Nel 2001 Fabrizio Frizzi era il conduttore della trasmissione e Carlotta Mantovan una giovanissima aspirante miss quell'anno arrivata seconda al traguardo finale. Nonostante i 25 anni di differenza, tra i due fu colpo di fulmine. E dopo 12 anni di fidanzamento il matrimonio e la nascita della figlia Stella che a Frizzi dava la forza per continuare a combattere. "Lotto per continuare a veder crescere la mia creatura - aveva detto Frizzi pochi giorni fa - per esserle d'aiuto e un punto di riferimento". Cinque giorni fa l'ultimo post della Mantovan su Instagram con poche parole: #noidue, #amore, #inostrigiochi.