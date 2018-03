Dopo il freddo a Pasqua arriva Hannibal e porta l'estate (al sud)

Non c’è pace per il Sud in questi ultimi giorni di marzo; il continuo arrivo di vortici ciclonici dall’Atlantico alimentati dal Burian e dal Maestrale hanno e stanno portando condizioni perturbate su molte regioni, anche con bufere di neve a bassa quota. Il team del sito www.ilmeteo.it avvisa che anche nel weekend delle Palme il tempo subirà un nuovo peggioramento, e ancora una volta al Sud. Infatti un nuovo ciclone dalle isole Baleari nel corso di sabato raggiungerà la Sardegna portando forte maltempo su Iglesiente e il Cagliaritano.

Nelle prime ore di domenica il maltempo colpirà la Sicilia per poi raggiungere Calabria, Basilicata, Puglia, parte della Campania, e infine Molise, Abruzzo e Marche. Sono attese forti piogge con rischio nubifragi sulle coste ioniche, e nevicate copiose sopra i 1200/1300 metri, localmente a quote più basse. Bel tempo invece sul resto del Nord e Centro con cielo poco o parzialmente nuvoloso. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.ilmeteo.it, ci dice che nel weekend delle Palme pioverà anche al Nordovest, segnatamente sul cuneese e parte della Liguria.

Da lunedì invece le temperature inizieranno a salire gradualmente anche al Nord con valori tipici del periodo; 14/17° si registreranno sulle regioni settentrionali da Torino a Trieste, fino a 16° al Centro-Sud. La prima tendenza per Pasqua invece potrebbe vedere un’accesa instabilità al Nord con temporali e schiarite, mentre l’anticiclone Hannibal infiammerà il Sud con valori termici tipicamente estivi.