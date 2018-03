Fuga di gas, esplosione in un palazzo a Catania: coinvolti i vigili del fuoco

Violenta esplosione causata da una perdita di gas in uno stabile del centro storico tra via Plebiscito e via Garibaldi, a Catania. Sul posto i vigili del fuoco che dopo aver tagliato una porta sarebbero stati investiti dal terrificante boato. Sarebbero almeno quattro i pompieri coinvolti.

Secondo una prima ricostruzione si era verificata una fuga di gas da una piccola officina che ripara biciclette. I vicini hanno chiamato i vigili del fuoco. Una squadra è arrivata sul posto e ha utilizzato una motosega per tagliare il catenaccio: quando però l’attrezzo ha toccato la catena, c’è stato il violento boato che ha investito i vigili del fuoco. Quattro pompieri sono stati trasportati d’urgenza in ospedale per essere rianimati ma alcuni di loro, secondo alcune notizie, non ce l’avrebbero fatta. Indaga la Squadra Mobile.