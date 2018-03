Caso Balzerani, la Procura apre un fascicolo

La procura di Firenze ha aperto un fascicolo, al momento senza indagati e senza ipotesi di reato, su alcune dichiarazioni fatte dall’ex Br Barbara Balzerani nel corso di un incontro in un centro sociale di Firenze, il Cpa Firene Sud.

È stata la Digos a trasmettere in procura un’informativa. L’ex brigatista era intervenuta, il 16 marzo, giorno dell’anniversario della strage di via Fani e del rapimento di Aldo Moro, al Cpa-Firenze sud per la presentazione del suo ultimo libro, e nell’occasione aveva detto che "fare la vittima è diventato un mestiere". Sulle dichiarazioni di Barbara Balzerani, Lorenzo Conti, figlio del sindaco di Firenze Lando Conti, ucciso dalle Br nel 1986, ha annunciato l'intenzione di querelare l’ex brigatista. E ieri il Consiglio comunale di Firenze ha votato una mozione, a larga maggioranza, presentata dal centrodestra, nella quale si invita il sindaco a intraprendere le azioni necessarie per recuperare l’immobile occupato abusivamente da una decina d’anni dal Cpa-Firenze.