Siracusa, ragazza di 20 anni uccisa a coltellate e gettata nel pozzo

Ventenne uccisa a coltellate e gettata in un pozzo nel Siracusano. La vittima si chiamava Laura Petrolito ed era mamma di una bambina di otto mesi. Il suo corpo è stato ritrovato all'interno di un pozzo artesiano in contrada Stallaini, tra Noto e Canicattini Bagni, nel Siracusano. Il suo corpo presentava diverse ferite da arma di taglio. A dare l’allarme il padre della ragazza, che non riusciva a mettersi in contatto con sua figlia né col suo compagno. Indagano i carabinieri della compagnia di Noto.