Commenti volgari su Diletta Leotta in diretta tv. Bufera per il fuorionda di Top Calcio 24

Commenti che definire da bar è un eufemismo su Diletta Leotta, andati in onda per errore mentre gli ospiti in studio pensavano che ci fosse la pubblicità. Sta facendo il giro dei social - Twitter in testa - il video che mostra un fuorionda di Top Calcio 24, emittente tv legata ad Antenna 3 e TeleLombardia, in cui si sentono commenti "hard" sulla giornalista di Sky Sport, in passato vittima anche di attacchi hacker con la diffusione di foto intime sul web. E i commenti volgari, conditi da frasi non riportabili, hanno riguardato anche quelle immagini.

Ad accorgersi dell'incredibile scivolone andato in onda alle quattro del mattino è stato un utente di Twitter che ha postato il video commentando: "Durante un fuori onda, il marchese Davide Russo de Cerame esprime la sua profonda stima per la sua collega Diletta Leotta". Il conduttore della trasmissione, travolto da uno tsunami di commenti di protesta, ha pubblicato in seguito un comunicato in cui si scusa per l'accaduto.

Le mie scuse alla Signora e collega Diletta Leotta pic.twitter.com/v5HOCpuXmp — Davide RussodeCerame (@DRussodeCerame) 17 marzo 2018

Il primo a intervenire è stato Fabio Ravezzani, direttore della rete, che ha risposto alla pagina Twitter I cross di Candreva che ha diffuso il filmato: "Un fuori onda andato alle 4 del mattino per un errore di marcatura dell'emissionista (in diretta c’era pubblicità) diffuso poi sul web da vermi come lei. Pessima conversazione privata, comunque, e mi scuso a nome di tutti con una collega molto brava e preparata".