Spoltore, la messa per Alessandro Neri: "Vogliamo sapere la verità"

"Venite tutti a pregare per Alessandro". Vestita con un giubbotto bianco, Laura Lamaletto, la mamma del 29enne ucciso il 5 marzo a Pescara con due colpi di pistola, invita amici e conoscenti a entrare nella chiesa di San Camillo de' Lellis a Spoltore, dove si sta celebrando la messa funebre in onore di Alessandro Neri.

Fuori della parrocchia una bandiera esprime la solidarietà della comunità del Venezuela, paese nel quale è nata e vissuta per tanti anni la madre della vittima. Gli amici e i familiari del ragazzo assassinato indossano una maglietta bianca sulla quale hanno fatto stampare una foto di "nerino" e una frase in spagnolo: "Un segundo para recordarte y una vida para olvidarte", un secondo per ricordarti e una vita per dimenticarti".

La chiesa è gremita di gente, ma il feretro non c'è perché non è stato ancora rilasciato il nulla osta alla cremazione. "Non solo la famiglia ma tutta la nostra comunità vuole sapere la verità sulla morte di Alessandro", ha detto il parroco nell'omelia. Non ci sono infatti ancora indagati per l'omicidio del ragazzo.