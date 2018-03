Milano, rapina coppia in auto e violenta la ragazza di 19 anni

E' caccia all'uomo a Milano dopo l'aggressione avvenuta ieri sera ai danni di una coppia in via Chopin. Uno studente di 22 anni e la fidanzata di 19 anni erano nella loro auto quando un uomo li ha aggrediti, rapinati e minacciati con un'arma. Poi ha picchiato il ragazzo e stuprato la studentessa ed è fuggito a bordo dell'auto della coppia. La vittima è stata ricoverata all'ospedale Mangiagalli di Milano. Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Porta Monforte, che hanno sentito i due giovani. L'aggressore è stato descritto come uno straniero di probabili origini sudamericane. Nella stessa area, in zona Ripamonti, nel 2005 era avvenuto un episodio analogo, una rapina con stupro ai danni di una coppia.