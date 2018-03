Dopo Burian la pioggia che diventa ghiaccio. Paura gelicidio anche a Roma

Dopo Burian fa paura il gelicidio, la pioggia che ghiaccia appena tocca il suolo. Venerdì, domani, sarà la giornata clou del fenomeno. Colpa delle temperature miti in arrivo che non ce la fanno a spazzare via il gelo. "Le correnti di Scirocco e Libeccio che accompagnano la perturbazione stanno dilagando al Centrosud - spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara -L’aria mite, più leggera, però, dove non riesce a scalzare quella fredda preesistente scorre sopra di essa determinando il rischio di un fenomeno molto pericoloso: la pioggia che congela o altrimenti detto gelicidio". È quello che è successo oggi sulla Val di Chiana con chiusura di un tratto dell’A1 sull’Aretino per pioggia che congela al suolo, ma anche tra Orciano e Pisano, in serata pure su Marche interne, Pesarese e Riminese. «La sua pericolosità - mette in guardia Ferrara - è indotta dal fatto che vengono a crearsi lastroni di ghiaccio vivo pericolosissimi, soprattutto per la guida ma nono solo».

Cosa succede oggi «Al Sud l’aria calda ormai ha trasformato la neve in pioggia, cosa che sta avvenendo anche al Centro a partire da Lazio e Abruzzo, verso Toscana, Umbria e Marche a partire da Sud - prosegue Ferrara di 3bmeteo.com -. Il problema è che nelle valli riparate dove ristagna l’aria gelida solo nei bassi strati il rischio gelicidio sarà concreto, ma non solo li. Domattina il rischio gelicidio sarà soprattutto su vallate interne delle Marche in particolare tra Fabrianese, Urbinate, Pesarese, ma anche sulla Romagna, specie interna, sulle vallate toscane settentrionali e a tratti sull’Emilia. Attenzione alla tratta appenninica dell’A1 tra Firenze e Bologna, e tra Bologna e Parma, sull’A14 tra Bologna e Pesaro e sull’A13.