Milano, incendio in appartamento. Evacuato palazzo di 14 piani

Un incendio si è sviluppato in un appartamento di via Quarenghi, nel quartiere Bonola a Milano. Le fiamme sono divampate al terzo piano e subito un fumo denso e nero è uscito dalle finestre. Lo stabile ha 14 piani. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diversi mezzi, la polizia locale e il 118 che ha coordinato l’emergenza. Tutto il palazzo di via Quarenghi 37 è stato evacuato. Una ventina di persone - stando a quanto si apprende - sono state assistite dai sanitari presenti sul posto. E, al momento per nessuno è stato necessario il ricovero in ospedale.