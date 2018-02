Prima la lite nell'androne di casa poi i colpi esplosi contro la moglie. Terrore a Cisterna di Latina dove un appuntato dei carabinieri, Luigi Capasso di 44 anni, in servizio a Velletri, dopo essere rientrato a casa ha sparato alla donna con la pistola la d'ordinanza e poi si è barricato nell'abitazione tenendo in ostaggio le figlie. Paura e angoscia nel residence Collina dei Pini dove l'uomo abita con la famiglia: dopo essersi barricato uno dei militari del comando provinciale di Latina diretti dal colonnello Gabriele Vitagliano e giunti sul posto, è entrato in casa per convincere l'uomo a rilasciare le figlie. Poco dopo è stata fatta entrare anche la mamma dell'uomo munita di giubbotto antiproiettile.

Secondo una prima ricostruzione l'appuntato avrebbe sparato alla moglie dopo una violenta lite avvenuta nell'androne di casa dove i vicini avrebbero sentito l'esplosione di due colpi. Gli altre tre sarebbero stati esplosi invece dentro l'abitazione. Sembra che la coppia si stesse separando. La donna, colpita alla mandibola, addome e scapola, è stata trasportata in gravissime condizioni con l'eliambulanza all'ospedale San Camillo di Roma.