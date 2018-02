Dramma Cisterna di Latina, le bambine trovate morte in casa

Temeva il peggio il comandante dei carabinieri il colonnello Gabriele Vitagliano e così è stato. Il carabiniere Luigi Capasso, che aveva sparato alla moglie e poi si era barricato in casa con le due figlie di 7 e 13 anni, le ha uccise e e poi si è suicidato

