Emergenza neve, trasporti in tilt: disagi a Roma e Napoli

Ancora disagi per i cittadini romani dopo la nevicata di ieri. Le scuole sono ancora chiuse, come da ordinanza del Campidoglio. A causa delle basse temperature quel che è rimasto della neve è diventato ghiaccio, rallentando e rendendo difficoltosa la circolazione delle auto. I treno Alta velocità in arrivo e in partenza da Roma fermano a Tiburtina e non a Roma Termini, con ritardi fino a due ore e alcune cancellazioni.

Caos anche a Napoli. L'inaspettata nevicata che ha ricoperto il capoluogo campano ha provocato gravi disservizi al trasporto pubblico: ferma la linea 1 della metropolitana, stop anche i bus. "ANM informa che a causa delle condizioni meteorologiche avverse la circolazione dei mezzi su gomma è sospesa per ragioni di sicurezza - si legge sulla pagina dell'azienda di trasporti - Anche la linea metropolitana 1 ha sospeso le corse dalle ore 8.10 circa per il blocco degli scambi procurato da neve e ghiaccio sulla tratta esterna. Al momento resta regolare il servizio dei 4 impianti funicolari. Appena le condizioni lo consentiranno, riprenderà il regolare servizio".