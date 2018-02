Scontri tra forze dell'ordine e antagonisti a Milano. Il corteo antifascista si stava dirigendo da Largo la Foppa a Porta Volta, quando un gruppo ha tentato di dirigersi verso piazza Baiamonti in contrapposizione al raduno di CasaPound. Una ventina di agenti è stata schierata in assetto anti sommossa per bloccare il passaggio. I manifestanti sono arrivati a contatto con il cordone di polizia, sono stati lanciati fumogeni e petardi e le forze dell'ordine hanno risposto con alcune manganellate e una carica di alleggerimento.