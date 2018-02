Torino, l'allarme del Viminale: "Fatti gravissimi abbassare i toni"

«Mi sia consentito di fare un appello ad una assunzione di responsabilità e a gestire i toni comunicativi. E lo faccio perché questo momento è il cuore della democrazia». Così il ministro dell’Interno, Marco Minniti, in una diretta Facebook sulla pagina del Pd Milano Metropolitana parla dell’escalation di episodi di violenza, compresi gli scontri di a Torino. Sul tema della sicurezza prende la parola anche la sindaca Chiara Appendino. «Lanciare bombe carta contenenti schegge metalliche è un gesto criminale. Mi auguro che gli agenti feriti, ai quali va la solidarietà di tutta la Città di Torino, possano rimettersi quanto prima». Così la sindaca di Torino sugli scontri durante il corteo antifascista promosso contro un’iniziativa elettorale Casapound nei quali sono stati feriti alcuni agenti di polizia. «Auspico altresì che i responsabili di un gesto tanto vile siano quanto prima individuati e consegnati alla giustizia. Fatti di tale gravità non devono più ripetersi. Torino, medaglia d’oro alla Resistenza, è una città non violenta e tale deve restare», aggiunge la prima cittadina del capoluogo piemontese.