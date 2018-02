Parto in casa, neonata salvata dalla vicina

Una storia a lieto fine che ha per protagonista una partoriente, una neonata e una coraggiosa vicina di casa. Questa mattina, a Borgosatollo (Brescia) una bimba ha deciso di nascere senza dare il tempo alla mamma, già madre di cinque figli, di poter raggiungere l'ospedale. E ha deciso di farlo mettendosi in posizione podolica, complicando il tutto. Ad avvisare con le loro urla la vicina di casa dell'imminente parto, sono stati gli altri figli della donna, impauriti alla vista della mamma riversa a terra e in preda alle contrazioni. La vicina si è fatta aprire la porta, ha chiamato il 112 e si è messa subito all'opera per assistere al parto in attesa dell'arrivo dei soccorsi, tenendosi contemporaneamente in contatto con la Sala operativa del 118 di Bergamo. A quel punto, seguendo le indicazioni dell’infermiere all'altro capo del telefono, ha eseguito le manovre previste fino a quando la bimba è uscita, seppur con difficoltà, ma in arresto cardiaco. La vicina si è subita resa conto della gravità della situazione e restando incollata al telefono ha iniziato, sempre guidata dall’operatore sanitario, la complicata manovra di rianimazione, con il massaggio cardiaco, su un corpicino di neanche 3 chili. Per fortuna il battito è ripreso e la bambina ha accolto, piangendo, l'arrivo dei soccorsi. La locale azienda sanitaria, Areu, ha definito l'evento "eccezionale". Alla vicina di casa i complimenti dei sanitari. La piccola e la madre stanno bene.