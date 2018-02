Delitto Pamela Mastropietro, spunta un altro nigeriano

Awelima, prima di allontanarsi dall'Hotel Recina di Montecassiano (un 4 stelle che ospita per conto della onlus Acsim decine di profughi) aveva lasciato ai suoi connazionali i suoi abiti e i suoi documenti, «così chiaramente manifestando – si legge nell'ordinanza di convalida del fermo – la propria volontà di abbandonare definitivamente il luogo dove viveva da oltre un anno». Dalle intercettazioni captate dai carabinieri tra l'8 e il 9 febbraio si deduce che voleva prendere da Milano un treno per la Svizzera, insieme alla moglie (che aveva prelevato da un centro di accoglienza a Cremona), e a un altro nigeriano, tale Djera, su cui ora si concentrano le indagini.

Non è chiaro, infatti, perché anche quest'ultimo avesse deciso di abbandonare l'Italia, portandosi dietro una ragazza. È Awelima che avrebbe organizzato la fuga: «Per il prezzo (del biglietto, ndr) e tutto non preoccupatevi, ci penso io». Djera gli chiede anche dove incontrarsi: «Non so da quale binario parta il treno domattina. Quindi ti aspetto per comprare il biglietto. Come si chiama la città dove dobbiamo andare?». «Chiasso», risponde Awelima. Quest'ultimo è stato arrestato dai carabinieri di Milano alle 12 del 9 febbraio, all'interno del Burger King della stazione centrale. Aveva con sé un piccolo zaino pieno di vestiti.

