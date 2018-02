Violenza sul voto

Vertice in Procura, a Palermo, sull'aggressione del leader palermitano di Forza Nuova, Massimo Ursino, pestato ieri sera a sangue nella centralissima via Dante. L'inchiesta, per tentato omicidio, è coordinata dal Procuratore aggiunto Ennio Petrigni. La Digos ha portato ai magistrati le informative su quanto accaduto ieri sera, con i risultati delle perquisizioni avvenute nella notte nelle abitazioni di alcuni militanti dei centri sociali. Sequestrati diversi oggetti, tra cui un bastone e alcuni abiti. La Polizia chiede alla Procura il fermo di alleno due persone, per tentato omicidio, ma come si apprende, fino a questo momento, non è stato emesso alcun fermo.

"Sono un soldato politico, ieri sera colpendo me hanno colpito l'Idea alla quale appartengo e di cui Forza Nuova si fa strumento" e quindi "un'Italia" che non vuole farsi "legare dai legacci ideologici di una compagine" che sta "aizzando la canea dell'antifascismo militante contro di noi". Cosi' Massimo Ursino, il dirigente di Forza Nuova aggredito a Palermo. "Ne' elemosiniamo - aggiunge - la presa di posizione di alcuno o la condanna ipocrita di quelle autorita' politiche che almeno moralmente hanno le mani sporche di sangue".

Intanto, un gruppo di attivisti di Forza Nuova nella serata di ieri, intorno alle 24, ha fatto irruzione negli studi di via Tiburtina che ospitano DiMartedì, il talk show condotto da Giovanni Floris su La7. Il blitz comunque si è concluso senza violenza. Lo stesso conduttore si è confrontato con il gruppo cercando di parlare con gli attivisti. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri che stanno cercando di identificare i responsabili. ''Non mandiamo in onda chi non è da noi invitato, tantomeno se si presenta in quel modo'', ha dichiarato Floris che racconta: ''Verso la mezzanotte si è presentato un gruppo di persone. Saranno state una ventina. Si sono qualificati come Forza Nuova e di ForzaNuova avevano le insegne. Volevano interagire col programma. Questo non era possibile, sia tecnicamente (in quel momento andava in onda un contributo registrato) sia per ragioni di opportunità''. ''Fermo restando - ha concluso Floris - che la modalità con cui si sono posti non è accettabile, il confronto si è svolto in un clima non violento. Dopo aver esposto le loro ragioni si sono fatti accompagnare all'uscita''.

Il clima della campagna elettorale e della contrapposizione tra fazioni opposte diventa sempre più incandescente. Un 37enne è stato accoltellato alla periferia di Perugia mentre affiggeva manifesti elettorali della lista di sinistra Potere al Popolo. L'aggressione e' avvenuta nella notte a Ponte Felcino: l'uomo è stato colpito in maniera non grave con tre fendenti con arma da taglio, mentre un altro uomo che si trovava con lui è stato colpito alla testa. La polizia è stata avvertita da una telefonata anonima alla Sala operativa, che ha segnalato la presenza di otto persone che si stavano picchiando. All'arrivo della Volante, secondo quanto riferito dalla Questura, non c'era gia' piu' nessuno. I feriti quindi sono tornati a casa da soli, hanno chiamato il 118 e in ospedale sono stati medicati e subito dimessi.