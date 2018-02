Fabrizio Corona esce dal carcere e trova ad accoglierlo la fidanzata Silvia Provvedi e un nugolo di fotografi e giornalisti. Il direttore di San Vittore aveva già dato il via libera, si attendeva solo il parere positivo di Simone Luerti, magistrato di sorveglianza di Milano. Oggi il sì e l’apertura dei cancelli.

Corona, di giorno deve andare in una comunità di Lambiate a disintossicarsi dalla dipendenza della cocaina e non deve lasciare la Regione Lombardia. Può abitare nella sua casa vicino Corso Como, ancora sotto sequestro, perché nel frattempo è stata affittata a Silvia Provvedi, fidanzata dello stesso Corona. Fra le restrizioni: non deve avere rapporti con giornalisti e mass media, non può usare i social network e non deve avere rapporti con pregiudicati.

Fabrizio Corona può uscire per recarsi nella comunità ma non può fare serate o inaugurare negozi, pena tornare di nuovo a San Vittore. Deve scontare circa 10 anni in totale per cumulo di reati: il termine della pena è previsto per il 2021.

L’ex paparazzo è stato intercettato da Pomeriggio Cinque, ma alla innocua domanda della giornalista ha risposto mortificandola: “Impara a fare il tuo lavoro”.

"Sono contento di essere uscito dal carcere e per questo ringrazio il giudice Luerti. Ma sono anche incazzato nero, perchè ci sono voluti 16 mesi quando sarebbero bastati 16 giorni", ha detto Corona al suo difensore, l'avvocato Ivano Chiesa, dopo essere uscito dal carcere milanese.