Tangenti e rifiuti in Campania, in un video lo scambio della valigetta: ma dentro c'è la spazzatura

Nel terzo video dell’inchiesta di Fanpage l’ex boss della Camorra infiltrato Nunzio Perrella incontra Biagio Iacolare, presidente del Cda di SMA Campania, e il suo mediatore, Mario ’Rory’ Oliviero, ex presidente del Consiglio comunale di Ercolano.

In attesa che l’appalto per lo smaltimento dei fanghi tossici venga assegnato all’azienda amica, senza gara pubblica ma con un affidamento diretto, trattandosi di un’emergenza, si parla di percentuali da spartirsi, affari e soldi con tanto di consegna di una valigetta con le tangenti da pagare. Nel video si vede Perrella consegnare al mediatore la borsa con 50mila euro di mazzetta, borsa in cui non c’è nulla», spiegano da Fanpage.