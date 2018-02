Embraco, Calenda all'Unione Europea: "Deroga ai trattati"

"Chiederò a commissaria Vestager di verificare se norme per attrarre investimenti in Slovacchia sono rispettose norme su aiuti di Stato". Così il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, intervistato a Radio Anch'io su Radio1 Rai. Oggi il titolare del Mise si trova a Bruxelles per incontrare il commissario europeo per la concorrenza sul caso Embraco.