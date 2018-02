Le valanghe fanno tre morti sulle Alpi. Tra le vittime una bambina di 11 anni

Domenica tragica in montagna caratterizzata dalle valanghe che hanno coinvolto le Alpi in Francia, Svizzera e Alto Adige facendo vittime e feriti. Due distinte Valanghe hanno ucciso almeno tre persone in Alta Savoia, fra cui una bambina di 11 anni, travolta insieme al padre in Val d'Isère. La terza vittima è uno scialpinista di 29 anni, che ha perso la vita vicino alla vetta dell'Etale. Un cornicione di ghiaccio è ceduto sotto i suoi sci.

Tragedia sfiorata in Alto Adige. Nella zona di Racines, sopra Vipiteno, è stato travolto un gruppo di venti scialpinisti austriaci. Altri dieci sono stati investiti da una slavina nel cantone Vallese, in Svizzera. Gli incidenti di oggi seguono quelli dei giorni scorsi. Due morti venerdì sulla Grignetta, quattro giovedì tra Pirenei e Piemonte.