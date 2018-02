Lecco, si stacca valanga. Morti due alpinisti

Due dei tre alpinisti che sono stati travolti da una valanga sulla Grignetta, nel Lecchese, sono morti mentre il terzo è stato individuato e sono in corso le operazioni per recuperarlo. I tre, dalle prime informazioni, stavano tentando un’ascensione sul versante della montagna che si affaccia sul comune di Primaluna e sarebbero rimasti intrappolati in un canalone quando la neve si è staccata. Al lavoro per liberarli l’elisoccorso e le unità cinofile specializzate nel recuperare persone intrappolate sotto la neve, oltre a vigili del fuoco, uomini del soccorso alpino, carabinieri, questura e prefettura di Lecco. Sul posto anche due elicotteri di Como e Sondrio.