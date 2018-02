Anche Roberto De Luca, figlio del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e assessore al Bilancio del Comune di Salerno, sarebbe tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Napoli che ieri ha portato a perquisizioni negli uffici del consigliere regionale campano di Fratelli d'Italia, Luciano Passariello, e della Sma Campania, società in house della Regione Campania impegnata nel contrasto agli incendi boschivi.

Le indagini dei magistrati napoletani sono partite dal materiale raccolto in un'inchiesta della testata online Fanpage sugli appalti nel settore del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti in Campania, durata circa 6 mesi e che sarà pubblicata nei prossimi giorni. Sono stati iscritti nel registro degli indagati, per atto dovuto, anche il direttore di Fanpage Francesco Piccinini e il giornalista Sacha Biazzo. Per il figlio di De Luca l'ipotesi di reato sarebbe di corruzione.