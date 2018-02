Piacenza, professoressa picchiata da alunno: è infortunio sul lavoro

Professoressa picchiata da un alunno di prima media, la scuola presenta denuncia per infortunio sul lavoro. Dopo la professoressa sfregiata dal suo studente per un'interrogazione a Caserta e il vicepreside di Foggia picchiato dal padre di un alunno l'ennesima aggressione tra i banchi di scuola stavolta è avvenuta in provincia di Piacenza, in una scuola media della Val Nure. Giovanissimo l'autore, un ragazzino di prima media che si è scagliato contro la sua insegnante finita al pronto soccorso con sette giorni di prognosi. La scuola ha presentato denuncia per infortunio sul lavoro e una segnalazione ai servizi sociali. Una sorta di Ivan il terribile l'alunno, che è stato sospeso con l'obbligo di frequenza a scuola. In passato aveva costruito un aggeggio per dare la scossa ai compagni.

"È evidente che episodi simili rappresentano segnali di un malessere che non può essere sottovalutato". A dichiararlo all’AdnKronos è Patrizio Bianchi, assessore alla Scuola della Regione Emilia-Romagna. Ma l’episodio, sottolinea Bianchi, è solo l’ultimo di una serie di atti di violenza che si sono verificati in Italia ai danni del personale docente. Recentemente, infatti, a Foggia un vicepreside è stato preso a pugni da un genitore, con una prognosi di 30 giorni, e prima ancora un insegnante di Treviso era stato preso a schiaffi dal padre di un alunno che aveva sgridato. Per non parlare dell’insegnante di Caserta accoltellata da un 16enne che voleva interrogare per fargli recuperare un’insufficienza.