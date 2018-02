Restano in carcere con l'accusa di aver ucciso e fatto scempio del cadavere di Pamela Mastropietro. Il gip del tribunale di Macerata Giovanni Manzoni ha convalidato il fermo di Lucky Desmond e Awelima Lucky, i due nigeriani di 22 e 27 anni che la Procura ritiene essere i complici di Innocent Oseghale, proprietario dell'appartamento di via Spalato dove sarebbe stata assassinata la ragazza romana. Desmond ha risposto alle domande del gip, Lucky si è avvalso della facoltà di non rispondere.