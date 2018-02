Rende, padre, madre e due figli trovati morti in casa. Ipotesi omicidio-suicidio o rapina

Omicidio suicidio o rapina. Scoperta choc a Rende, nel Cosentino, dove quattro persone, padre, madre e due figli sono state trovate senza vita in casa. La tragedia è avvenuta in una palazzina in contrada Cuture di Rende, dove ora sono presenti i carabinieri e la Scientifica, oltre al magistrato. I quattro, genitori e due figli, sarebbe tutti stati uccisi a colpi di pistola: le ipotesi in campo sono l’omicidio-suicidio o la rapina. Ad avvisare le forze dell’ordine sarebbero state persone della zona, che avrebbero udito gli spari. Nella villetta rinvenute due pistole. Le vittime sono Salvatore Giordano, 57 anni, titolare di un negozio di strumenti musicali, la moglie Francesca Vilardi, 59 e i figli Giovanni e Cristina.