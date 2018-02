In un biglietto destinato a Jessica Valentina Foaro, Alessandro Garlaschi esprime il suo "chiaro interesse sessuale" per la 19enne che mercoledì scorso è stata trovata morta nel suo appartamento di via Brioschi a Milano. Lo scrive il gip Anna Calabi nell'ordinanza con cui ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare in carcere per il tranviere di 39 anni per l'omicidio della ragazza. Nel provvedimento, il gip sottolinea che "le circostanze riferite da Jessica Faoro ai carabinieri pochi giorni prima della morte in merito agli ambigui comportamenti tenuti da Garlaschi nei suoi confronti risultano particolarmente significativi al fine di far luce sul movente della brutale e mortale aggressione di cui è stata vittima e che potrebbe essere stata preceduta da un approccio di natura sessuale respinto dalla ragazza".