Nessuno ha visto e sentito inneggiare alle foibe. Ma erano a Macerata, in piazza, in molti impegnati alla lotta intestina che continua a lacerare la sinistra nel Giorno del Ricordo delle foibe. L’europarlamentare Cecile Kyenge, Gino Strada di Emergency, l’ex direttore dell’Unità Sergio Staino, il giornalista Adriano Sofri, il deputato Pippo Civati, Nicola Fratoianni e il conduttore Diego Bianchi (Zoro) e tanti altri hanno marciato per le vie della città marchigiana.

La manifestazione, in sostanza, è stato vero e proprio fronte politico, l’occasione per misurare quanto siano ampie le distanze nel centro-sinistra: aderisce LeU ma non lo fa il Pd, e non lo fanno, Cgil e Arci. Neanche l’Anpi c’è perché sta preparando assieme al Partito Democratico un’altra manifestazione a San’Anna di Stazzema (Lucca). Mentre il sindacato della Camusso...

