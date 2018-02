Macerata, per la morte di Pamela Mastropietro altri 5 interrogati

Il cerchio si allarga. Ci sarebbero altri nigeriani coinvolti nell'atroce delitto di Pamela Mastropietro. Uno è stato rintracciato ieri dai carabinieri a Milano, alla stazione della metropolitana Moscova. A quanto pare il ventisettenne aveva intenzione di scappare verso la Svizzera. I militari, dopo averlo identificato, l'hanno portato al comando provinciale di Macerata, dove è arrivato in tarda serata ed è stato sottoposto a un lungo interrogatorio.

Nel frattempo altri quattro connazionali sono stati portati in caserma per rispondere alle domande degli inquirenti, a cominciare da quella principale: cosa hanno fatto durante la giornata del 30 gennaio, il giorno in cui la diciottenne romana è morta? In sostanza, stanno verificando se hanno un alibi. La Procura ha fatto sapere che nessuno di loro...

