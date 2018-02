Gioielliere spara e uccide un rapinatore mascherato da Hullk

Un morto nel corso di una tentata rapina a una gioielleria a Frattamaggiore, in provincia di Napoli. Quattro rapinatori sono entrati nella gioielleria in via Roma, mascherati da Hullk, dove il titolare ha estratto un’arma e ha esploso un colpo di arma da fuoco che ha ucciso sul colpo uno dei quattro uomini. Un ispettore del Commissariato di Frattamaggiore libero dal servizio è riuscito a bloccare un rapinatore, mentre gli altri due sono riusciti a fuggire. I fatti sono avvenuti poco prima delle 19.30.