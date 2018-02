Tra cinque anni 14 milioni di italiani senza medico di famiglia

La salute degli italiani nei prossimi anni potrebbe essere sempre più a rischio per il "pensionamento dei medici di famiglia che nei prossimi 5-8 anni priveranno 14 milioni di cittadini di questa figura professionale". A lanciare l'allarme è la Federazione italiana dei medici di famiglia (Fimmg) sul proprio sito web.

"Appare quasi ridicolo assistere al fatto che nessuna forza politica che aspira a governare il Paese proponga e si impegni sul tema dell'assistenza territoriale, della cronicità e della non autosufficienza - spiega Silvestro Scotti, segretario della Fimmg - in un Paese che, per caratteristiche demografiche, avrà soprattutto bisogno di un'assistenza medica domiciliare, residenziale e di prossimità".

Secondo le stime della Fimmg, i pensionamenti nei prossimi 10 anni saranno 33.392, quelli da qui al 2022 (anno di picco secondo l'organismo) saranno 14.908 e 3.902 i camici bianchi che "saluteranno" i colleghi nel 2022.

Saranno soprattutto la Lombardia, il Lazio, la Campania e la Sicilia le regioni in cui sarà più pesante l'emorragia di camici per i pensionamenti da qui a 5 anni nella categoria dei medici di famiglia. Nel 2022 in Campania andranno in pensione 1.619 medici, nel Lazio 1.313, in Lombardia 1.802 e in Sicilia 1.396.