Due nigeriani sotto torchio nell'ambito delle indagini sul delitto di Pamela Mastropietro. Un 27enne è stato bloccato dai Carabinieri di Milano nella Stazione Centrale: è sospettato di un coinvolgimento nell'omicidio a Macerata della romana di 18 anni il cui cadavere è stato trovato fatto a pezzi e messo in due trolley. Da quanto si è saputo, stava pianificando di partire per la Svizzera. I militari dell'Arma lo hanno identificato e lo stanno portando a Macerata, dove verrà sentito a verbale.

Anche un altro nigeriano è stato portato in caserma nella città marchigiana anche se al momento, da quanto si è saputo, nessuno dei due è stato fermato. Il sospetto è che i due rintracciati oggi abbiano aiutato a sezionare e occultare il cadavere nelle valigie poi abbandonate a Pollenza (Macerata), crimine del quale è accusato il nigeriano Innocent Oseghale.

"Sono in corso e si protrarranno per l'intera giornata audizioni a chiarimenti di più soggetti di nazionalità nigeriana. Non sono stati effettuati fermi", ha spiegato il Procuratore della Repubblica di Macerata, Giovanni Giorgio.