Il miracolo di Paolo VI: ora sarà Santo

Giovanni Battista Antonio Maria Montini, 262’ vescovo di Roma e Papa della Chiesa cattolica con il nome di Paolo VI, già beatificato il 19 ottobre 2014 da Francesco Bergoglio, ha «miracolato» una bambina non ancora venuta alla luce. Secondo «Vaticansider», la riunione dei vescovi e cardinali della Congregazione dei Santi ha approvato all'unanimità il riconoscimento di un miracolo attribuito all'intercessione di Montini.

Dopo l’approvazione di Francesco e l'annuncio della data per la canonizzazione del Pontefice bresciano morto a Castel Gandolfo nell'agosto di quarant'anni fa, Paolo VI sarà canonizzato nel mese di ottobre durante il sinodo dei vescovi convocato dall’attuale pontefice sul tema dei giovani. Il miracolo è avvenuto a pochi giorni dalla beatificazione del Santo Padre: una donna veneta era in attesa di una bambina che rischiava di non venire alla luce a causa di una patologia già diagnosticata. La futura mamma si era recata a Brescia per pregare il nuovo Beato al Santuario delle Grazie, pochi giorni dopo la beatificazione...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI