Influenza, muore di influenza. Era diventata mamma di due gemelline

Non ce l’ha fatta la paziente di 35 anni di Bari Sardo ricoverata all’azienda ospedaliera universitaria di Sassari il 1 gennaio scorso dopo aver contratto l’influenza A/H1N1, meglio nota come influenza suina. La notizia è stata confermata poco fa dall’ospedale. La donna è morta in seguito alle complicanze dell’influenza, tra le quali una polmonite acuta. Il 12 gennaio scorso aveva partorito due gemelline al settimo mese di gravidanza, che stando a quanto riporta L’Unione Sarda al momento si trovano in incubatrice in buone condizioni.

«Tutti i medici di medicina generale sono in allerta per una possibile recrudescenza dell’epidemia influenzale», riferiscono dalla Fimmg di Napoli preoccupata per «il nuovo e repentino peggioramento delle condizioni climatiche», ma anche per «l’alto numero di complicanze respiratorie che stiamo rilevando nei pazienti più anziani o affetti da malattie croniche». Invitano a non abbassare la guardia Corrado Calamaro e Luigi Sparano, segretario amministrativo e segretario provinciale della Federazione italiana medici di medicina generale del capoluogo campano. «Quest’anno abbiamo registrato un numero enorme di casi da virus A/H1N1, ma anche molti casi del ceppo B - sottolineano - Dopo un periodo di relativa calma, in questi giorni i nostri studi si stanno nuovamente riempiendo di pazienti, alcuni dei quali anche con sintomatologie tali da richiedere un accesso di pronto soccorso». «Difficilmente - precisano i due camici bianchi - ci troviamo a visitare pazienti che si sono protetti con il vaccino, molti dei quali non hanno preso l’ influenza o l’hanno contratta in forma lieve. Il grosso problema ci arriva da quella parte della popolazione che non ha voluto seguire il consiglio dell’immunizzazione e questo nuovo aumento dei contagi ci dà grande apprensione».