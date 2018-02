Fotomontaggio choc, Boldrini sgozzata: così apprezzi le usanze dei tuoi amici nigeriani

La testa insanguinata poggiata su un tavolo e la didascalia minacciosa: «Sgozzata da un nigeriano inferocito, questa è la fine che deve fare così per apprezzare le usanze dei suoi amici». Fotomontaggio choc su Facebook che ritrae la testa insanguinata della presidente della Camera, Laura Boldrini con la terribile minaccia. Il post è stato segnalato dai "Sentinelli di Milano" su Facebook che condannano il fotomontaggio e attaccano l’autore: «Non crediamo sia più tempo come pratica da social di cancellare il nome e il cognome di chi scrive o pubblica cose così. Noi diamo per scontato che Laura Boldrini abbia un grado di protezione tale da non rischiare nulla, perché di Gianfranco Corsi si sta riempiendo il Paese con mandanti politici fin troppo noti».