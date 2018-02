Sos tarocchi, s'affossa il prezzo del Parmigiano

I falsi fanno male al Grana. Lo riveli un'indagine della Camera di commercio di Mantova, rilanciata da Coldiretti, secondo cui a causa dei tarocchi del Made in Italy il prezzo del più famoso formaggio italiano non è mai stato così basso negli ultimi 8 anni, attestandosi a 6,10 euro al chilo per la stagionatura di 10 mesi. In occasione della Fieragricola di Verona sono state esposte brutte copie del formaggio Dop più venduto al mondo. L'agropirateria - ricorda Coldiretti - nel mondo fattura oltre 60 miliardi di euro. "Sulle forme di vero Grana Padano Made in Italy - spiega Coldiretti - si fa sempre più violento l’attacco a tenaglia da una parte dei falsi prodotti all’estero e dall’altra delle copie similari prodotte in Italia, tarocchi che rappresentano una vera e propria quinta colonna che mina il mercato interno e deprime le quotazioni, con un danno che raggiunge il miliardo di euro l’anno". Le prime ad essere danneggiate sono le circa 32mila stalle che in Italia mungono più di 11,5 miliardi di chili di latte l’anno di cui il 40% è destinato alla produzione di formaggi Dop. "All’estero - spiega ancora Coldiretti - sono falsi quasi due prodotti alimentari di tipo italiano su tre, che utilizzano impropriamente parole, colori, località, immagini, denominazioni e ricette che si richiamano alla nostra Penisola". In testa alla classifica dei prodotti più taroccati ci sono proprio formaggi come il Grana Padano e il parmigiano Reggiano, che diventa Parmesan dagli Stati Uniti all’Australia, Parmesano in Uruguay, Reggianito in Argentina o Parmesao in Brasile. "Le brutte copie di prodotti simbolo del Made in Italy - conclude Coldiretti - sono state esplicitamente autorizzate dall’Unione Europea negli accordi di libero scambio conclusi con il Canada e il Giappone e in dirittura di arrivo come quello con i Paesi del Mercosur dove la produzione locale del falso è tra i più fiorenti del mondo".