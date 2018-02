Caserta choc, l'interrogazione va male. Studente accoltella la professoressa

L'interrogazione va male, lo studente si offende e accoltella la professoressa alla guancia. L'aggressore è uno studente di 17 anni dell'Istituto Superiore Ettore Majorana di Santa Maria a Vico. L'insegnante, Franca Di Blasio, 58 anni, di Montesarchio è stata ferita alla guancia con un coltello e trasportata all’ospedale di Maddaloni. Il ragazzo, che vive ad Acerra, studente in quarta, per futili motivi dovuti a presunte offese da parte della docente di italiano ferita durante l’orario lezione, le ha inferto un fendente al volto, provocandogli una ferita alla guancia sinistra, suturata all’ospedale di Maddaloni e giudicata guaribile in 15 giorni. Il ragazzo è in stato di fermo. I carabinieri di Maddaloni lo stanno interrogando lo studente.