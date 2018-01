Addio al fondatore di Ikea, Ingvar Kamprad

Lutto nel mondo dell'imprenditoria è morto il fondatore di Ikea, Ingvar Kamprad, Svedese, aveva 91 anni. Grazie all'intuizione del mobile low cost da montare a casa, Kamprad ha fondato un vero e proprio impero economico, con grandi centri vendita in praticamente tutti i paesi del mondo. Creata oltre 74 anni fa, all'età di appena 17 anni, la catena Ikea nell'esercizio 2015-2016 ha registrato utili per 4,2 miliardi facendo del suo fondatore, con un patrimonio personale stimato in circa 33 miliardi di dollari, uno degli uomini più ricchi del Pianeta. Ikea ha oggi 190 mila dipendenti e un giro d'affari annuale di 38 miliardi di euro.

Dopo la morte della moglie con cui aveva condiviso una vita, era tornato a vivere in una modesta villetta-casolare vicino a Aelmhult, la cittadina della regione meridionale di Smaland dove era nato, e dove a soli 17 anni, nel 1943, lui piccolo produttore di fiammiferi (i famosi 'svedesi' appunto) fondò Ikea.

Kamprad nel passato aveva fatto parlare di sé anche per i suoi legami con il movimento giovanile nazista durante la Seconda Guerra mondiale. Simpatia che poi lui stigmatizzò in seguito come "la follia della giovinezza" e "il più grande errore della mia vita". Nel 2012 aveva lasciato la guida dell'azienda ai tre figli, pur mantenendo comunque un piede all'interno.

Ingvar Kamprad, una vita per immagini

"La sua eredità sarà ammirata per molti anni a venire e la sua visione, volta a creare una vita migliore per tante persone, continuerà a guidarci e ispirarci", ha fatto sapere in un comunicato Jesper Brodin, amministratore delegato e presidente del Gruppo IKEA.