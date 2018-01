Uccide la moglie e spara sui passanti dal balcone di casa

È riuscita a fuggire la figlia di Davide Mango, il 47enne che si è barricato nella sua abitazione a Bellona (Caserta). L’uomo, che dal balcone ha esploso diversi colpi di fucile ferendo almeno 5 persone, tra le quali il comandante della stazione dei Carabinieri di Vitulazio Crescenzo Iannarelli, nessuno in maniera grave, asserisce di aver ucciso la moglie e avrebbe puntato l’arma anche contro la figlia. La ragazza, 14 anni, è però riuscita a fuggire dall’abitazione in tempo ed è stata portata al sicuro. Non si conoscono le condizioni della moglie dell’uomo, in quanto le forze dell’ordine presenti sul posto in via Aldo Moro non sono ancora riuscite a fare irruzione nell’abitazione.

Sono 4, secondo quanto risulta al momento ai Carabinieri, le persone ferite dai colpi di fucile esplosi da Davide Mango, 47 anni, barricatosi in casa a Bellona (Caserta). In 3 si sono recati al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta per le cure, nessuno di questi ferito in maniera grave. Una quarta persona ferita è il comandante della stazione dei Carabinieri di Vitulazio, luogotenente Crescenzo Iannarelli, colpito solo di striscio. Sul posto i Carabinieri stanno tentando di convincere l’uomo a deporre l’arma e a permettere alle forze dell’ordine l’ingresso all’interno dell’abitazione dove, secondo quanto riferito dallo stesso Mango, vi sarebbe il corpo senza vita della moglie.